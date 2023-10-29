شكرا لقرائتكم خبر عن رقم نادر واخر قياسي.. محمد صلاح في موعد مع كتابة التاريخ والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، نظيره فريق نوتنجهام على ملعب "أنفيلد" في تمام الساعة 04:00 عصرًا بتوقيت القاهرة و05:00 بتوقيت غزة، ضمن الجولة العاشرة من المسابقة.

ويبحث الفرعون المصري محمد صلاح، جناح فريق ليفربول، عن رقمين مميزين عندما يواجه فريقه نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" اليوم الأحد.

صلاح وكتابة التاريخ

ونشر الموقع الرسمي لليفربول، اليوم رسالة تحفيزية لـ محمد صلاح لتشجعيه على تسجيل هدف في مباراة اليوم ليصبح ثالث لاعب في تاريخ ليفربول يسجل في أول 5 مباريات من الموسم على أرض الفريق في الدوري الإنجليزي.

ونجح "مو" في التسجيل في المباريات الأربع التي لعبها ليفربول على أرضه في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، حيث هز شباك كل من بورنموث، وأستون فيلا، ووست هام يونايتد، وإيفرتون.

ولم يحقق ذلك سوى اثنان فقط في تاريخ ليفربول، هما هاري شامبيرس عام 1922، وجون ألدريج عام 1987.

وفي الوقت ذاته، يسعى محمد صلاح أن يسجل أكثر من هدف واحد للمباراة الثالثة على التوالي في الدوري الإنجليزي، لأول مرة في مسيرته، فالنجم المصري أحرز هدفين في شباك كل من برايتون وإيفرتون على الترتيب في آخر مباراتين بالمسابقة.

جدير بالذكر أن مباراة اليوم ستكون الثالثة في تاريخ مواجهات صلاح ضد نوتنجهام، حيث سجل هدفًا واحدًا في المباراتين السابقتين.

ومنذ بداية الموسم الحالي، نجح صلاح في احراز سبعة أهداف وصنع أربعة آخرين في 9 مباريات بالدوري الإنجليزي، ليقود فريق ليفربول لاحتلال المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 20 نقطة، بينما يأتي نوتنجهام في المركز الـ15 برصيد 10 نقاط.