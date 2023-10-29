زلزال بقوة 6.3 درجات يضرب جزر فانواتو

ابوظبي - سيف اليزيد - قال المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض إن زلزالاً بلغت شدته 6.3 درجات ضرب منطقة جزر فانواتو اليوم الأحد. وأضاف المركز أن الزلزال وقع على عمق 94 كيلومتراً.

محمد يوسف

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