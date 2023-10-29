وزير الخارجية الصيني يجري محادثات مهمة في واشنطن

ابوظبي - سيف اليزيد - أجرى وزير الخارجية الصيني وانج يي السبت محادثات مع استراتيجيين أميركيين في واشنطن.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" عن وانج قوله، إن الصين والولايات المتحدة أجرتا خلال زيارته اتصالات استراتيجية عميقة وبناءة وموضوعية بشأن العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وأرسلتا بشكل مشترك إشارة إيجابية حول استقرار وتحسين العلاقات بين الصين والولايات المتحدة.

وقال إن الجانبين يأملان في تحقيق الاستقرار وتحسين العلاقات الثنائية في أقرب وقت ممكن، واتفقا على العمل معاً من أجل عقد قمة سان فرانسيسكو بين رئيسي البلدين. وأشار المشاركون في المحادثات إلى أن استقرار العلاقة بين الولايات المتحدة والصين هو في مصلحة الجانبين.