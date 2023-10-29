السعودية تستهدف رفع مساهمة القطاع الخاص في الصحة إلى 50%

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن فهد الجلاجل وزير الصحه السعودى سعى المملكة إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص فى استثمارات قطاع الصحه من %20 الى %50 .

وكشف الوزير في الكلمه التى ألقاها فى افتتاح ملتقى الصحة العالمي الذي بدأ أعماله اليوم بالرياض تحت شعار(استثمر في الصحه ) وجود فرص واعدة في القطاع الصحي سيصل إجماليها إلى 330 مليار ريال فى 2030».

وقال الوزير أن التحول فى القطاع الصحى يهدف إلى استيعاب الأعداد الكبيرة من المستفيدين وإتاحة الفرصه أمام القطاع الخاص لزيادة مساهماته فى قطاع الصحه .

وأشار إلى زيادة مساهمة القطاع الصحى فى الناتج المحلى الإجمالى من 119 مليار ريال إلى 318 فى 2030 .

وأعلن وزير الصحه السعودى زيادة متوسط تغطية الخدمات الصحيه فى المناطق الى %94 .