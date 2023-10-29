13 شرطًا للتقديم على وظائف وزارة الدفاع بالسعودية

ياسر رشاد - القاهرة - يبحث العديد من السعوديين على محركات موقع “جوجل”، اليوم الأحد، على وظائف وزارة الدفاع، بعدما أعلنت ممثلة في قيادة الاستقطاب العسكري المشترك، عن فتح بوابة القبول والتسجيل للوظائف العسكرية للرجال والنساء، من رتبة (رقيب وحتى جندي)، لحمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات.

شروط وظائف وزارة الدفاع

وأضحت وزارة الدفاع بالمملكة، أن هناك شروط يجب أن تتوفر في المتقدم أو المتقدمة على الوظائف، والتي جاءت كالتالي:

أن يكون المتقدم/ـة سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة.

أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

أن يكون لائقاً طبياً للخدمة العسكرية.

أن لا يكون موظفاً في أي جهة حكومية.

أن لا يقل عمر المتقدم/ـة عن (ثمانية عشر) عاماً، ولا يزيد عن الشرط الخاص بالوظيفة.

أن يتناسب طول المتقدم مع وزنه بحيث يكون الحد الأدنى للطول (160) سم للرجال، و(155) سم للنساء.

أن تتوفر في الفرد الفني المؤهلات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

حصول المتقدم على المؤهلات العلمية المطلوبة للوظيفة.

أن لا يقل المؤهل العلمي للمتقدمة عن الثانوية العامة أو ما يعادلها.

أن لا يكون المتقدم/ـة متزوجاً من غير سعودي الجنسية.

أن تحمل المتقدمة بطاقة هوية وطنية مستقل.

ألا يكون قد فصل من القطاعات العسكرية، ولم يسبق له الالتحاق بالخدمة العسكرية.

اجتياز المقابلة الشخصية واختبار اللياقة البدنية واختبار التخصص.

موعد التقديم على وظائف وزارة الدفاع

ونوهت وزارة الدفاع السعودية، أن التقديم متاح اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 21 ربيع الثاني 1445هـ؛ ويستمر التقديم حتى يوم الخميس الموافق 25 ربيع الثاني 1445ه.