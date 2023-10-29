ارتفاع عدد الشهداء إلى العدوان الإسرائيلي على غزة 8005 بينهم 3342 طفلًا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الأحد، ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 8005، بينهم 3342 طفلًا.

أغلبهم نازحون

وأوضحت الصحة الفلسطينية أن عدد الشهداء الجدد بلغ 302، أغلبهم نازحون، خلال الساعات الماضية.

كما أشارت إلى أن الاحتلال الإسرائيلي قتل 116 من الكوادر الطبية، ودمر 25 سيارة إسعاف.

ولفتت الصحة الفلسطينية إلى أن هناك بلاغات عن وجود 1870 شخصًا تحت الأنقاض في غزة، بينهم 1020 طفلًا.

تحذيرات من كارثة في غزة

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرتش، اليوم الأحد، من أن الوضع في غزة يزداد كارثية "ساعة بعد ساعة".

وجدد جوتيرتش نداءاته لوقف إطلاق النار لإنهاء "كابوس" إراقة الدماء في غزة.