نائب بـ"الشيوخ": كلمات الرئيس السيسي طمأنت المصريين بشأن تطورات أزمة فلسطين

القاهرة - سامية سيد - أشاد الدكتور محمد صلاح البدرى، عضو مجلس الشيوخ، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال افتتاح الملتقى والمعرض الدولى السنوى للصناعة فى نسخته الثانية، مؤكدا أنه استهدفت عدد من الرسائل الهامة التى تهم الشعب المصرى فى ظل التطورات الصعبة التى تمر بها المنطقة على إثر العدوان الإسرائيلى على غزة.

وأضاف البدرى، أن الرئيس السيسى دائما ما يحرص على طمأنة الشعب المصرى والتأكيد على أن أمن مصر لا يمس، مشددًا على أن الدولة المصرية بذلت جهودا كبيرة فى دعم الأشقاء فى فلسطين عن طريق التحرك على كافة المستويات وإرسال المساعدات إلى الأشقاء فى فلسطين.

وثمن البدرى، رسالة الرئيس السيسى للمصريين ودعوته لهم بالعمل والإنتاج، وإعلانه تقديم دعم وتسهيلات للمنتجين والمصنعين، قائلا: "الرئيس السيسى حريص على تطور الصناعة للوصول إلى الجمهورية الجديدة التى نأملها، فضلًا عن ضرورة الاعتماد على المنتج المحلى من أجل توفير العملة الصعبة".

وأشار إلى أن رسائل الرئيس السيسى خلال ملتقى الصناعة تؤكد قوة الدولة اقتصاديا وعسكريا، فضلًا عن أن الرئيس السيسى يتبنى استراتيجية واعدة لتعميق الصناعة وتوطين التكنولوجيا وتعديل مسار الاقتصاد الوطنى، بالإضافة إلى حرصه على الحفاظ على مقدرات الوطن وما تم إنجازه خلال السنوات العشر الأخيرة.