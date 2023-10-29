شكرا لقرائتكم خبر عن نائب عن التنسيقية: مصر تقوم بجهود كبيرة فى القضية الفلسطينية لتحقيق السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ وعضو تنسيقية الشباب الأحزاب والسياسيين، عن تقديره ودعمه للكلمات الهامة التي ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح المتلقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة في نسخته الثانية، مؤكداً على أن كلمات الرئيس حملت رسائل طمأنة للشعب المصري، مشيرًا إلى أنها تؤكد على سيادة مصر ورفضها التام لتدخل أي جهة خارجية في شؤونها الداخلية.

وشدد عضو مجلس الشيوخ على الدور البارز الذي تلعبه مصر في القضية الفلسطينية وجهودها الإيجابية لتحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة، معربًا عن التفاؤل بإمكانية تخفيف الضغط على إخوتنا في غزة من خلال تقديم المساعدات والمشاركة الفعالة في الجهود الدولية لإحلال السلام ووقف العنف وبدء هدنة مستدامة.

وناشد مصطفى الشعب المصري بضرورة التماسك والتضامن والوحدة حول قيادتهم السياسية وجيشهم الباسل، مؤكدًا على أهمية عدم تصدير القلق وزيادة الثقة في قدرة مصر على التغلب على التحديات وتحقيق الرخاء والازدهار.