ابو فاعور: المسؤولية الوطنية تقتضي عقد جلسة عاجلة لمجلس الوزراء من اجل التمديد لقائد الجيش وتعيين مجلس عسكري

أكد عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبو فاعور، خلال لقاء تشاوري عقده في مركز كمال جنبلاط الثقافي الاجتماعي في راشيا ان "المسؤولية الوطنية تجاه الاخطار الحالية تقتضي انتخاب رئيس جمهورية، وبالحد الادنى تدعيم الموسسة العسكرية، ودعوة رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي الى عقد جلسة عاجلة لمجلس الوزراء لاجل التمديد لقائد الجيش وتعيين مجلس عسكري، ومن ضمنه رئيس للاركان، لاننا فيما يشبه حالة الحرب، ودعوة كل القوى الى العودة الى المؤسسات الدستورية سواء مجلس الوزراء او مجلس النواب".

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