قوى الأمن: توقيف سارق سيارة وأدوات صناعية في محلة عين وزين

اعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة انه "في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الداخلي لمكافحة الجرائم على مختلف أنواعها.

بتاريخ 19-10-2023، ونتيجة المتابعة والاستقصاءات والتحريات المكثفة، توافرت معلومات لمفرزة بيت الدين القضائية في وحدة الشرطة القضائية حول إقدام شخص مجهول على متن سيارة نوع "هوندا" لون فضي على بيع أدوات صناعية مسروقة وذلك في محلة عين وزين.

على الفور، انتقلت قوة من المفرزة إلى المحلة المذكورة وعملت على ضبط السيارة وتوقيف سائقها، ويدعى: ر. س. (من مواليد العام 1990، لبناني).

بتفتيشه ضبط بحوزته كمية من مادة حشيشة الكيف، وتبين بأنه أقدم على سرقة المركبة الآلية التي كان على متنها من محلة فرن الشباك قبل توقيفه بساعتين، وأن مالكها لم يكن على علم بعد بأمر سرقتها. كما تم ضبط الأدوات الصناعية التي قام بسرقتها أيضا في وقت سابق من محلة المنصورية.

بالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه، وسلمت السيارة إلى مالكها، وأجري المقتضى القانوني بحق الموقوف وأودع المرجع المعني، بناء على إشارة القضاء المختص.