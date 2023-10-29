عوده: أمَلنا أن يتوقف القتال ويتَوافَقَ جميعُ المَعْنيّين على رفضِ الحربِ وابعاد لبنان عن هذا الصراع

اشار متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الارثوذكس المطران الياس عوده الى ان فـيـمـا يـعــيـشُ عـالَــمُــنـا بـعـيـداً مـنَ الـقـداسـةِ بَـشـاعـةَ الـحـروبِ وقِــلّـةَ الإيـمـانِ، وانـعِـدامَ الإنـسـانـيّـةِ، وفي ظِــلِّ صَــمْــتِ الـعـالَـمِ عَــنْ كـلِّ ما يَــجــري فـي هـذه المــنـطــقـةِ مـن تَــنـكـيـلٍ بالـمَـدَنـيـيـن الأبـريـاء، أمَــلُــنـا أنْ يَـتَـوَقَّــفَ الـقِـتـالُ ويَـعـلـو صـوتُ الـضـمـيـرِ عـنـد قـادةِ الـعـالـم، وأنْ تَــتَــغَـــلَّــبَ الـحِــكــمـةُ عـنـد مَـنْ فـي يَــدِهِــم الأمـرُ عـنـدَنـا، وأنْ يَــتَــوافَــقَ جـمـيـعُ الـمَـعْــنـيّـيـن مِـنْ مـسـؤولـيـن وسـيـاسـيـيـن وقـادةٍ وزعـمـاءَ عـلـى رفــضِ الــحــربِ وإبـعـادِ لـبـنـانَ عَـنْ هـذا الـصـراع، وعـلـى تَـحْـصـيــنِـه بـالإسـراعِ بـانـتـخـابِ رئـيـسٍ وتـشـكـيــلِ حـكـومـةٍ يـتـولَّـيـان قـيـادةَ الـبـلـدِ إلـى مـا فـيـه خـيـرُه وسـلامَـةُ شـعــبِـه. كــمــا نُــنــاشِــدُ حُــكّــامَ الــعــالَــمِ، وخــصــوصــاً مَــنْ يَــحــمِــلُ مــنــهــم لــواءَ الــدفــاعِ عَــنْ حــقــوقِ الإنــســان، أنْ يَــعـــمَــلــوا عــلــى وَقْــفِ الــحــربِ وإســعــافِ الــجــرحــى وإيــواءِ الــمُــشــرَّديــن وإيــجــادِ حَــلٍّ عــادلٍ لــقــضــيــةٍ طــالَ الاســتــهــتــارُ بــهــا".

ولفت عودة بعد خدمة القداس الإلهي في كاتدرائية القديس جاورجيوس، الى ان "صَــلاتُــنــا أَنْ يَـعُــمَّ سـلامُ اللهِ عـالـمَـنـا الـمحــكـومَ بـالـعُـنـفِ والـخـطـايـا، وأنْ يُــشَــدِّدَ الـربُّ الإلـهُ إِيــمــانَــنــا، وأَنْ نَــســتَــطــيــعَ إِقْــرانَ هَــذا الإيــمــانِ بِــأَعْــمــالٍ تَــســتَــحِــقُّ الأَكــالــيــلَ الــسَّــمــاوِيَّــة، آمــيــن".