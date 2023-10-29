الجيش الاسرائيلي قصف بالقذائف الفسفورية أطراف شانوح حلتا بسطرا كفرحمام وكفرشوبا

افاد مراسل "النشرة" في حاصبيا، بان الجيش الإسرائيلي قصف من مواقعه داخل الاراضي المحتلة بالمدفعية الثقيلة والقذائف الفوسفورية المحرقة المناطق المحررة القريبة من مزارع شبعا، واستهدف القصف أطراف شانوح حلتا بسطرا كفرحمام وكفرشوبا، وقد تسببت باندلاع حرائق في الاحراج والزيتون دون أن يتم الابلاغ عن إصابات، ويتزامن ذلك مع تحليق متواصل للطيران المروحي في سماء المنطقة وصولا حتى البقاع الغربي واقليم التفاح.

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