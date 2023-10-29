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خرجوا خلفهم من الأنفاق.. مقاتلون من «القســ . ــام» يباغتون قوات إسرائيلية

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الشارقة - اميمة ياسر -    

أعلنت كتائب "عز الدين القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، أن مقاتليها باغتوا القوات الإسرائيلية المتوغلة شمال غرب بيت لاهيا، بعد تسللهم خلف الخطوط الإسرائيلية واشتبكوا معهم.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن قوات الجيش الإسرائيلي المنتشرة في شمال قطاع غزة تعرضت لهجوم من مقاتلين فلسطينيين خرجوا من نفق.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أعلنت كتائب "القسام" و"سرايا القدس" استهداف حشود عسكرية إسرائيلية شمال غربي قطاع غزة، إلى جانب تصدي مجموعاتها للقوات الإسرائيلية في منطقة الأمريكية شمال غرب مدينة بيت لاهيا".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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