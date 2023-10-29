شكرا لقرائتكم خبر عن «من أجل غزة».. تركيا تتخلى عن «الفخامة» في احتفالات مئوية تأسيس الجمهورية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

«حياد مستحيل»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ”الخليج 365” - وكالاتتحتفي تركيا، الأحد، بمئوية تأسيس الجمهورية في ظل الحرب الضارية بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، من دون «الفخامة » التي كان الأتراك يأملونها.ويتضمن برنامج الاحتفالات الذي كشف عنه قبل أسبوع فقط من الذكرى، عرض ألعاب نارية، وعرضاً بحرياً على البوسفور، وطلعات مسيّرات في سماء إسطنبول، وإضاءة معالم تاريخية، مثل مسجد آيا صوفيا، وموقع إفسوس الإغريقي، والتشكيلات الصخرية في كابادوكيا.ويرفع الأتراك الأعلام الوطنية فوق سياراتهم، وعلى واجهات المتاجر، وأمام المباني العامة والخاصة، والشوارع والميادين التركية.وتختلط الأعلام الحمراء بصور مؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك، الذي كرّمه الرئيس رجب طيب أردوغان، بوضع إكليل من الزهر عند ضريحه في أنقرة.وستجري عروض عسكرية أمام الجمعية الوطنية في العاصمة وفي إسطنبول، يليها عرض بحري على البوسفور.ويلقي أردوغان كلمة في الساعة 19,23، في توقيت يذكر بسنة تأسيس الجمهورية عام 1923، قبل عروض ألعاب نارية وطلعات مسيّرات.وعشية هذه الذكرى التاريخية، انضم أردوغان، السبت، إلى تجمع ضخم نظمه حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه «دعماً لفلسطين» في مطار أتاتورك القديم في إسطنبول.وألقى خطابا نارياً أمام حشد بشري غفير قدره هو نفسه بمليون ونصف المليون شخص كانوا يلوّحون بأعلام تركية وفلسطينية.وقال «بكيتم على الأطفال في أوكرانيا، لمَ هذا الصمت إزاء الأطفال القتلى في غزة؟».ولفت بيرم بالجي، الباحث في معهد العلوم السياسية في باريس لفرانس برس، إلى أن شدة النبرة هذه تتعارض مع اكتفاء أردوغان بالدعوة إلى ضبط النفس في الأيام الأولى من الحرب، في وقت كانت تركيا عاودت للتو علاقاتها مع إسرائيل.ورأى بالجي أن «حياده بات مستحيلاً بسبب الموقف التقليدي لأنقرة ولحزبه حزب العدالة والتنمية المؤيد للقضية الفلسطينية».كذلك اتهم أردوغان إسرائيل بارتكاب «قتل جماعي» بعد القصف على مستشفى الأهلي العربي في غزة الذي أوقع مئات القتلى، ونسبه على غرار حكومة حماس في القطاع إلى إسرائيل.وأعلنت شبكة «تي آر تي» التلفزيونية العامة، إلغاء كل برامجها الترفيهية المقررة بسبب الحرب في غزة.