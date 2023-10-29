انت الان تتابع خبر السعودية: بدء المحادثات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في جدة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الخارجية السعودية إن "المحادثات بين الجيش والدعم السريع لن تناقش أي قضايا سياسية، وسوف تقتصر على وقف إطلاق النار وإجراءات بناء الثقة".

وأضافت: "تتركز المحادثات على تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية، وتحقيق وقف إطلاق النار، وإجراءات بناء الثقة، وإمكانية التوصل لوقف دائم للأعمال العدائية".



وأكد الميسران (الولايات المتحدة والسعودية) إنهم هم "الناطق الرسمي المشترك الوحيد للمحادثات، لترسيخ قواعد السلوك التي تم الاتفاق عليها من قبل الطرفين والتي ستسترشد بها المحادثات.".