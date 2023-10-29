غوتيريش: الوضع في غزة يزداد يأسا "ساعة بعد ساعة"

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بغداد - ياسين صفوان - وقال غوتيريش خلال زيارة إلى العاصمة النيبالية كاتماندو: "الوضع في غزة يزداد يأسا ساعة بعد ساعة"، مبديا أسفه لـ"تكثيف إسرائيل عملياتها العسكرية بدل إعلان هدنة إنسانية مدعومة من الأسرة الدولية في ظل حاجة ماسة إليها"، وفقا لفرانس برس.وأكد أن "عدد المدنيين الذين قتلوا وجرحوا غير مقبول إطلاقا".

وقال غوتيريش" "العالم يشهد كارثة إنسانية تقع تحت أنظارنا".

وتابع: "أكثر من مليوني شخص محرومون من مقومات الحياة الأساسية من طعام وماء وملجأ وعناية طبية من غير أن يكون لديهم مكان آمن يذهبون إليه، فيما يتعرضون لقصف متواصل. أحض كل الذين يتولون مسؤوليات على التراجع عن حافة الهاوية".

ووصل غوتيريش إلى نيبال في زيارة تستمر 4 أيام بعدما أجرى محادثات في قطر.

وقال: "أجدد دعوتي إلى وقف إطلاق نار إنساني فوري وإطلاق سراح جميع الرهائن بدون شروط وتسليم مساعدة إنسانية متواصلة على نطاق يلبي حاجات سكان غزة".

وتابع: "علينا أن نتكاتف لوقف هذا الكابوس لشعب غزة وإسرائيل وكل الذين طالهم عبر العالم بما في ذلك هنا في نيبال".

