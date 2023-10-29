انت الان تتابع خبر التقاعد تصدر توجيها يخص رواتب المتقاعدين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الهيأة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "أصدر رئيس الهيأة ماهر حسين البياتي، توجيها الى دوائر الدولة كافة ابدى خلاله، عدم ممانعة هيأة التقاعد الوطنية، من ترويج المعاملات التقاعدية للموظفين المحالين الى التقاعد، ممن عليهم التزامات مالية، وتحويل التزاماتهم اثناء الوظيفة على رواتبهم التقاعدية"، مبينا ان "ذلك يأتي تنفيذا لاحكام المادة (26/ اولا) من قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (١٣) لسنة ٢٠٢٣، وحزمة القرارات التي اصدرها مجلس الوزراء لدعم شريحة المتقاعدين".



وأضاف ان الهيأة، "تتلقى يوميا الكثير من طلبات الموظفين المحالين الى التقاعد، يؤكدون فيها، تأخير ترويج معاملاتهم التقاعدية، من قبل دوائرهم، نتيجة وجود التزامات مالية بذممهم، لحين تسديد تلك الالتزامات، التي تتطلب وقتا طويلا".

