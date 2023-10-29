انت الان تتابع خبر "حزب الله" يوجه رسالة صامتة لإسرائيل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأرفق الحزب الفيديو بآية من سورة الإسراء: "فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُولًا".

كما أعاد نشر المقطع مرفقا بجملة باللغة العبربة مفادها: "انتظر حزب الله".



ولاقى الفيديو رواجا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتم نشر الفيديو في الوقت الذي يترقب فيه الجميع كلمة نصر الله الذي يلتزم الصمت منذ بدء "طوفان الأقصى"، والمناوشات على الحدود الجنوبية.

وفي وقت سابق كشف مسؤول في "حزب الله" سبب عدم إطلال نصر الله لمخاطبة الرأي العام، مؤكدا أن ذلك جزء من إدارته لهذه المعركة.

وقال عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله في تصريحات لقناة "الميادين" إن "المقاومة تعرف طريقها الذي اختارته للدفاع عن بلدها جيدا، وتعرف أي عدو تقاتل، ومن يقف وراءه، ومعها بيئة صلبة لا تؤثر فيها كل حملات التضليل والتهويل".

وأكد أن "الأمين العام للحزب حسن نصر الله يتابع مجريات هذه المواجهة هنا في لبنان وما يحدث في غزة ساعة بساعة ولحظة فلحظة، وهو يشرف على إدارة هذه المعركة في تواصله المباشر مع القيادات الميدانية للمقاومة، ويشرف على كل المجريات الميدانية والسياسية".

