شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل شخص وإصابة 56 في انفجار بمركز للمؤتمرات بولاية هندية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قتل شخص واحد وأصيب 56 آخرون، في انفجار وقع بمركز للمؤتمرات لجماعة دينية مسيحية في مدينة "كوتشي"، بولاية "كيرالا" الهندية، اليوم الأحد، مما أثار موجات من الصدمة بمختلف أنحاء البلاد.

وذكرت وكالة "برس تراست أوف إنديا" الهندية للأنباء اليوم أن امرأة، لقيت حتفها في الانفجار، لكن لم يتم تحديد هويتها بعد.

وذكرت قناة "إن.دي.تي.في" التلفزيونية الهندية اليوم أنه تم الإبلاغ عن ثلاثة انفجارات على الأقل، في غضون دقائق من بدء اجتماع الصلاة.

وأضافت القناة التلفزيونية أن مشتبها به (48 عامًا) استسلم للسلطات.

وتابعت القناة أن الحادث وقع، خلال اجتماع لطائفة "شهود يهوه" المسيحية، في مركز للمؤتمرات في منطقة "كالاماسيري"، على بعد حوالي عشرة كيلومترات من كوتشي وكان يحضر اجتماع الصلاة حوالي ألفي شخص.

الانفجار الأول

قال أشخاص، حضروا الاجتماع في مركز المؤتمرات لوسائل الإعلام إن الانفجار الأول وقع في منتصف الصلاة.

وذكر مسؤولون أن متفجرات وضعت داخل صندوق طعام. ونقلت القناة التلفزيونية عن الشرطة قولها إن 56 شخصا مصابا، يتلقون العلاج في مستشفيات شتى بالمنطقة، من بينهم 18 شخصًا في وحدة العناية المركزة.

وهناك ستة أشخاص مصابون في الانفجار في حالة حرجة. وقال رئيس وزراء ولاية "كيرالا" ، بينارايي فيجايان إن الانفجارات "تبعث على الأسى".