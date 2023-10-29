ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 8005 شهيداً

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أعلن الدفاع المدني الفلسطيني، إصابة 3 من عناصره جنوب غزة، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة “القاهرة الإخبارية”.



وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفع عدد شهداء غزة إلى 8005 شهيدا، بينهم 3342 طفلا منذ 7 أكتوبر.

كما أشارت الصحة الفلسطينية إلى استشهاد 117 من الكوادر الطبية في غزة.

من جانبها، دعت منظمة أطباء بلا حدود إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلية، منذ الليلة الماضية، اعتداءاتها العنيفة في عدة مواقع بقطاع غزة، بالاعتماد على القصف بالطيران أو محاولات الاقتحام البري، وهي الأعنف منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر الجاري.