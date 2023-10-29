صحة غزة: خروج 12 مستشفى و32 مركزا عن الخدمة بسبب الاستهداف ونقص الوقود

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة الدكتور أشرف القدرة، إن «الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأطقم الطبية، أدت إلى استشهاد 116 من الكوادر الصحية».

وذكر خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، أن «الانتهاكات الإسرائيلية أدت إلى تدمير 25 سيارة إسعاف، واستهداف 57 مؤسسة صحية، أخرج 12 مستشفى و32 مركزًا للرعاية الأولية منها عن الخدمة؛ بسبب الاستهداف ونقص الوقود».

وأشار إلى أن «الاحتلال خلال اليومين الماضيين تعمد فطع الاتصالات وشبكة الإنترنت عن قطاع غزة؛ بسبب التقرير الصادر عن الصحة بشأن ضحايا العدوان».

وأوضح أن «تقرير صحة غزة، كشف خداع وزيف المحتل والإدارة الأمريكية؛ التي قللت من الضحايا خلال تلك المحرقة».

ولفت إلى أن «عودة الاتصالات وشبكة الإنترنت ساهم في كشف حجم المحرقة المرتكبة في الساعات الماضية»، ذاكرا أن «سيارات الإسعاف والدفاع المدني تنقل مئات الضحايا من الشهداء والجرحى الملقون على الأرض وتحت الأنقاض».