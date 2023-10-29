نقيب الصحفيين الفلسطينيين: إسرائيل ترتكب جرائم ممنهجة بحق الصحفيين.. وجيشها قتل 80 صحفياً منذ 2012 وحتى الآن

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد نقيب الصحفيين الفلسطينيين “خالد أبو بكر”، أن إسرائيل ترتكب جرائم ممنهجة بحق الصحفيين الفلسطينيين، منذ تاريخ احتلال القوات الإسرائيلية للأراضي الفلسطينية.

وأضاف في تصريحات لـ “الحدث”، أن الجيش الإسرائيلي يستهدف الصحفيين لأنه يريد أن يسيطر مجريات الأحداث في وسائل الإعلام الدولية، لمنع فضح انتهاكاته بحق الفلسطينيين.

وأفاد بأنه تم قتل ما يقارب من 80 صحفيا حتى الآن منذ بداية عام 2012.

وأوضح أن العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الجاري، خلف مقتل العديد من الصحفيين والناشطين والمهتمين بحقوق الإنسان.

وطالب جميع المؤسسات الصحفية الدولية بالتنديد بجرائم الاحتلال الإسرائيلي المستمر بحقوق الصحافة والحريات.