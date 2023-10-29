مسؤولة الإعلام بالهلال الأحمر الفلسطيني: المساعدات المقدمة لقطاع غزة تعادل 3% من احتياجات السكان

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكدت مسؤولة الإعلام بالهلال الأحمر الفلسطيني “نبال فرسخ”، أن المساعدات المقدمة إلى قطاع غزة تعادل 3% من الاحتياجات الأساسية لسكان القطاع.

وأضافت في تصريحات لـ “العربية”، أن الوضع الصحي في قطاع غزة يزداد سوءا مع استمرار القصف الإسرائيلي العنيف على القطاع المحاصر.

وأفادت بأن المستشفيات في قطاع غزة تعاني من نقص شديد في المستلزمات الطبية اللازمة لمعالجة الجرحى والمصابين.

وطالبت بوجوب دخول المساعدات الإنسانية العالقة في قطاع غزة، حتى تتمكن الأطقم الطبية من مواصلة مهامها والقيام بأعمالها في المستشفيات التي لا زالت داخل الخدمة.

وبينت أن الوضع الإنساني ينذر بحصول كارثة عاجلة إذا لم يتدخل المجتمع الدولي فورا لخفض التصعيد من قبل الجانب الإسرائيلي.