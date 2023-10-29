أوكرانيا تعلن التصدي لطائرات مسيرة

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت القوات المسلحة الأوكرانية أن قوات الدفاع الجوي أسقطت خمس طائرات مسيرة، اليوم الأحد.

جاء ذلك في بيان أصدرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية «يوكرينفورم».

وأضاف البيان: «شنت هجمة أخرى على أوكرانيا، ونشرت خمس طائرات مسيرة»، مؤكداً: «أسقطت قوات الدفاع الجوي الأوكرانية جميع الطائرات المسيرة التي أطلقت».

وكانت الدفاعات الجوية قد فعلت في منطقة «خميلنيتسكي» في أوكرانيا، إثر إنذار باقتراب حدوث هجمات جوية ليل الأحد.