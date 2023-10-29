12 شهيدا في قصف لطائرات الاحتلال الإسرائيلي على مخيم جباليا

استشهد 12 فلسطينيًا اليوم في قصف لطائرات الاحتلال الإسرائيلي على مخيم جباليا، شمال غزة. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية أن 12 فلسطينيًّا استشهدوا وأصيب أكثر من 20 آخرين، في قصف على منزل في مخيم جباليا، ونقلوا إلى مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة، مضيفة أن العشرات استشهدوا في غارة لطائرات الاحتلال على منزل في مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة.



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