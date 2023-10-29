مباحثات بين وزيرا خارجية الإمارات وكوريا الجنوبية حول تطورات الأوضاع بالشرق الأوسط

ياسر رشاد - القاهرة - بحث وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، مع وزير خارجية كوريا الجنوبية بارك جين، تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وجهود حماية كافة المدنيين.

واستعرض الجانبان خلال اتصال هاتفي اليوم الأحد وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية - الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لخفض التصعيد وإيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين على نحو آمن ومستدام، وبحثا سبل إنهاء التوتر والعنف المتصاعد في منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة لمناقشة عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالعلاقات الاستراتيجية الخاصة بين البلدين.

وأكد الوزيران، على أولوية الحفاظ على أرواح كافة المدنيين من تداعيات الأزمة الراهنة وضرورة السعي نحو إيجاد أفق سياسي للتهدئة والتركيز على تعزيز الاستجابة الإنسانية لاحتياجات المدنيين، واتفقا على استمرار التنسيق والتشاور بشأن تطورات الأوضاع في المنطقة.