اشتباكات مسلحة بين القسام وقوات الاحتلال الإسرائيلي شمال غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سلمى سمير:

أعلنت كتائب القسام الجناح المسلح لحركة حماس، اليوم الأحد، أنها نفذت عملية إنزال خلف خطوط تمركز الجيش الإسرائيلي قرب معبر إيرز.

واشتبكت عناصر المقاومة الفلسطينية مع قوات الاحتلال الإسرائيلي داخل السياج الفاصل قرب موقع إيرز العسكري.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تعرضت لإطلاق كثيف لقذائف الهاون من قطاع غزة نحو منطقة إيرز العسكرية، مضيفة أن اشتباك مسلح يدور في منطقة إيرز شمال قطاع غزة.

وحسب بيان القسام "ندك موقع إيرز الصهيوني بقذائف الهاون والصواريخ لقطع النجدات عن الآليات المشتعلة التي تم استهدافها في محيط الموقع".