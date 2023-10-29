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السعودية وإيران يبحثان تصاعد التوترات في قطاع غزة

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محمد اسماعيل - القاهرة - الرياض - (د ب أ)

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ونظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان، اليوم الأحد، أهمية أن يضطلع المجتمع الدولي بدوره لتحقيق وقف لإطلاق النار و حماية المدنيين في قطاع غزة .

جاء ذلك في اتصال هاتفي تلقاه الوزير السعودي، اليوم، من وزير خارجية إيران ، وفق وكالة الأنباء "واس".

وحسب الوكالة، ناقش الجانبان خلال الاتصال، تطورات الأوضاع الخطيرة في قطاع غزة ومحيطها، وأهمية أن يضطلع المجتمع الدولي بدوره لتحقيق وقف لإطلاق النار و حماية المدنيين في ظل تصاعد وتيرة العمليات العسكرية.

كما جرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية، وسبل تطويرها في مختلف المجالات.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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