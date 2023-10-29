بنك أبو ظبي الأول يفتتح أول فرع له في مقر اقتصادية قناة السويس بالسخنة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

افتتح بنك أبو ظبي الأول مصر "FABMISR"، أول فرع له داخل مقر الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة بهدف دعم تقديم كافة الخدمات المتكاملة وتطويرها للمستثمرين، بحسب بيان صادر اليوم من الهيئة.

وجاء افتتاح الفرع بحضور وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومحمد عباس فايد، الرئيس التنفيذي لبنك أبو ظبي الأول مصر، ومريم السمني رئيس قطاع التجزئة المصرفية بالبنك.

وقال وليد جمال الدين، رئيس اقتصادية قناة السويس، إن الهيئة تعمل دائمًا على توفير الخدمات لكافة المستثمرين بهدف تهيئة مناخ الأعمال أمامهم، وفتح آفاق أكثر للتعاون في ظل الرؤية الاستراتيجية للمنطقة الاقتصادية.

وأوضح أن أبرز محاور إستراتيجية قناة السويس تتمثل في تحسين بيئة الأعمال، وتوفير حوافز استثمارية جاذبة سواءً حوافز مالية كالمزايا الضريبية والجمركية، أو حوافز غير مالية.

وأضاف جمال الدين، أن افتتاح فرع بنك أبو ظبي الأول سيساهم في دعم تقديم خدمات متكاملة للمستثمرين إلى جانب الخدمات الأخرى مثل خدمات الشباك الواحد التي تقوم المنطقة الاقتصادية برقمنتها، وكذلك منظومة الخدمات الجمركية التي دشنت الهيئة منظومة رقمية لتطويرها مؤخرًا.

وتابع أن كل هذا يصب في صالح تيسير الإجراءات وتحسين الخدمات لتوفير الوقت الذي يعد القيمة الأهم لدى أي مستثمر.

وقال محمد عباس فايد، رئيس بنك أبو ظبي الأول مصر، إن البنك يحرص على دعم مستثمري المنطقة الاقتصادية بحزمة من الخدمات المصرفية ذات المستوى العالمي وفق استراتيجية البنك.

وأضاف أن بنك أبو ظبي الأول مصر يعد ثالث أكبر البنوك الأجنبية العاملة في مصر، بما يملكه من نحو 63 فرعًا بأنحاء الجمهورية.

وتستهدف المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بحسب البيان، تطوير خدمات الشباك الواحد على مرحلتين حيث انتهت من تنفيذ المرحلة الأولى، وتتطلع في المرحلة الثانية لرقمنة وإعادة هندسة أكثر من 60 خدمة من الخدمات المقدمة للمستثمرين، وذلك بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية "EBRD" في المرحلة المقبلة.