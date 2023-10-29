رئيس "اتصالات النواب" يكشف تفاصيل تقوية الشبكات لدعم أهالي غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قال النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يعمل حاليا بالتنسيق مع شركات خدمات الاتصالات لتقوية بث شبكات الاتصالات بالقرب من معبر رفح.

وقال النائب أحمد بدوي في تصريحات صحفية عقب انتهاء اجتماع اللجنة البرلمانية اليوم: يتم حاليا التنسيق على أرض الواقع بين الجانبين الفلسطينى والمصري لمراجعة حالة البنية التحية لشبكات المحمول والتليفون الأرضى بالقرب من معبر رفح.

وقال النائب أحمد بدوي: هناك جهود حثيثة تتم الآن على أرض الواقع لمتابعة الموقف عن كثب لاستعادة شبكات المحمول عملها بالقرب من معبر رفح.

وقال: "لو استدعى الأمر سيتم تحريك سيارات متنقلة تشمل محطات تقوية لتغطية مسافات كبيرة من معبر رفح".

وأشار النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إنه يتم حاليا تقوية المحطات بالقرب من معبر رفح.

وأضاف النائب أحمد بدوي أن هذه الجهود تأتي في إطار الجهود المصرية لتقديم خدمات المحمول والانترنت بعموم رفح، ولراغبي استخدام هذة الشبكات.