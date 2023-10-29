شاهد.. فيديو مرعب لعنكبوت يعيش داخل أذن امرأة

محمد اسماعيل - القاهرة - في حالة طبية غريبة، أصيبت امرأة في تايوان بصدمة شديدة عندما اكتشف الأطباء عنكبوتًا يبلغ طوله حوالي بوصة (0.25 سم) يزحف في قناة أذنها اليسرى.

للوهلة الأولى، يبدو أن هناك عنكبوتين يتجولان هناك، لكن العنكبوت الثاني هو في الواقع مجرد الغلاف الخارجي الصلب المنصهر للعنكبوت، أو الهيكل الخارجي.

وكانت المرأة البالغة من العمر 64 سنة قد زارت عيادة الأذن والأنف والحنجرة في مستشفى بلدية تاينان في تايوان بعد أن أمضت 4 أيام تسمع أصواتا غريبة في أذنها اليسرى، حسب موقع مجلة لايف ساينس.

في يوم بداية الأعراض، استيقظت على شعور غريب بأن هناك مخلوقًا يتحرك داخل أذنها. ثم بدأت تسمع أصوات الضرب المتواصل والنقر والحفيف، لدرجة أنها كانت تكافح من أجل النوم.

اكتشف الأطباء في المستشفى أن عنكبوتًا صغيرًا ذا عيون بنية منتفخة كان يتحرك داخل القناة السمعية الخارجية للأذن، وهو الممر الذي يربط الجزء الخارجي بطبلة الأذن. ورأوا أيضًا أن العنكبوت أذاب هيكله الخارجي الأبيض الشبحي، وهو ما تفعله العناكب عادةً عندما تنمو بحيث يمكن استبداله بهيكل جديد.

وقال الدكتور تنجشين وانج، المؤلف المشارك للتقرير ومدير قسم طب الأنف والأذن والحنجرة في مستشفى بلدية تاينان: "لم تشعر بالألم لأن العنكبوت كان صغيرا جدا. يبلغ حجمه حوالي 2 إلى 3 ملم فقط". ، حسب شبكة إن بي سي نيوز.

ولم يشر تقرير الحالة، الذي نُشر في 21 أكتوبر في مجلة نيو إنجلاند الطبية، إلى نوع العنكبوت أو كيف وصل إلى أذن المرأة.

وعلى الرغم من أن هذه الحالات نادرة، فإن هناك حالات موثقة لعناكب تزحف إلى آذان الناس، ويحدث ذلك مع الحشرات أيضًا: تمثل الحشرات الحية حوالي 14% إلى 18% من حالات الأجسام الغريبة التي يجدها الأطباء في القناة السمعية الخارجية. من المحتمل أن يكون هذا بسبب أن المنطقة دافئة ومظلمة، لذا فهي توفر مساحة ترحيبية لهذه المخلوقات.

قال الدكتور ديفيد كاسل، طبيب الأنف والأذن والحنجرة في مركز الأنف والأذن والحنجرة والحساسية في جنوب فلوريدا، لشبكة NBC News إن أخصائي الأذن والأنف والحنجرة العادي سيرى "عشرات، إن لم يكن أكثر، من الحشرات أو المفصليات في قنوات الأذن طوال حياتهم المهنية. لكنه قال إن هذه الحالة بالذات كانت "غير عادية ومزعجة".

وذكرت شبكة إن بي سي نيوز أن وانج رأى حشرات - مثل النمل والعث والصراصير - في آذان الناس من قبل، لكنه لم يصادف قط عنكبوتًا ألقى هيكله الخارجي داخل قناة أذن الشخص.