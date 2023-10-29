شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: تعديلات قانون صندوق مواجهة الطوارئ الطبية تستهدف إضافة أمراض وراثية ونادرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ منذ قليل، اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة فى شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 2021، بإنشاء صندوق لمواجهة الطوارئ الطبية.

وأكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة، أن الهدف من إجراء التعديلات على قانون رقم 139 لسنة 2021، بإنشاء صندوق لمواجهة الطوارئ الطبية هو دعم التدخلات الطبية بمصادر تمويلية مختلفة، وتحديدا الأمراض الوراثية .

وقال عبد الغفار، إن الهدف من إصدار المشرع لهذا القانون ارتبط بجائحة كورونا، ومع متابعة التطور الذى يشهده العالم فى علاج بعض الأمراض الوراثية كان علينا البحث عن آلية لإدماج مرضى الأمراض النادرة والوراثية ضمن صندوق الطوارئ الطبية بهدف توليد مصادر تمويلية غير المعتادة، مع مراعاة تحديد الحالات الأولى بالاستفادة من الصندوق.

وقال الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن القانون فى صياغته الحالية يشتمل فقط على الأمراض الوبائية، ولذلك كان لابد من إضافة الأمراض الوراثية والنادرة .

وأوضح أن الصندوق سيكون شريك مساهم فى علاج الأمراض الوراثية، متابعاً: لايوجد أى صندوق صحى فى العالم يستطيع معالجة الأمراض الوراثية، لافتا إلى أن المجتمع المدنى وجمعيات أصدقاء المرضي وكذلك مساهمة رجال الأعمال سيدخلوا كمساهمين فى علاج مرضى الأمراض الوراثية.

وشدد على أهمية قيام وزارة الصحة بتحديد الأمراض الوراثية التى ستدخل ضمن صندوق الطوارىء الطبية .

فيما، قال الدكتور إبراهيم عبد العاطى، مدير صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، إنه تم إنشاء لائحة مالية ووحدة حسابية لصندوق الطوارىء الطبية منذ إنشائه.

وأشار إلى أنه لابد من تحديد الموارد الداعمة للصندوق للمساهمة فى علاج بعض الأمراض ومن بينها مرضى ضمور العضلات .