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وزير الصناعة: نعمل على توحيد جهات الولاية ومعدل الصناعة 16%؜ من الناتج القومى

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القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، أننا نعمل منذ اليوم الأول علي توحيد جهات الولاية، موضحا أن المُصنع يجب أن يتحدث مع جهة واحدة في الدولة حتى يبدأ عمله. 

 

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب اليوم الأحد.

 

أضاف سمير، أن أزمة وأزمة الحرب الروسية الأوكرانية أثرت سلبا على سلاسل الإمداد في العالم كله وبعدها تأثر القطاع الصناعى بسبب ما يسمى خروج بعض الأموال الساخنة، حيث تسببت هذه الأزمة في تأخير تلبية طلبات المصنعين من النقد الأجنبي.

 

وقال وزير التجارة والصناعة أن معدل الصناعة ارتفعت إلي أكثر من 16%؜ بالنسبة للناتج القومى المحلى بعد أن كان قد وصل إلي 11%؜ بسبب الأزمات المستوردة من الخارج.

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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