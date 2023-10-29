شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصناعة: نعمل على توحيد جهات الولاية ومعدل الصناعة 16%؜ من الناتج القومى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، أننا نعمل منذ اليوم الأول علي توحيد جهات الولاية، موضحا أن المُصنع يجب أن يتحدث مع جهة واحدة في الدولة حتى يبدأ عمله.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب اليوم الأحد.

أضاف سمير، أن أزمة كورونا وأزمة الحرب الروسية الأوكرانية أثرت سلبا على سلاسل الإمداد في العالم كله وبعدها تأثر القطاع الصناعى بسبب ما يسمى خروج بعض الأموال الساخنة، حيث تسببت هذه الأزمة في تأخير تلبية طلبات المصنعين من النقد الأجنبي.

وقال وزير التجارة والصناعة أن معدل الصناعة ارتفعت إلي أكثر من 16%؜ بالنسبة للناتج القومى المحلى بعد أن كان قد وصل إلي 11%؜ بسبب الأزمات المستوردة من الخارج.