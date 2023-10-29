شكرا لقرائتكم خبر عن حزب التجمع: نقف خلف القيادة المصرية فى رؤيتها الداعمة للقضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، أن الحزب يقف خلف قيادة الدولة المصرية التى أعلنت أنها لن تقبل أبدًا بدعاوى تصفية القضية الفلسطينية على حساب أى دولة بالمنطقة، ولن تتهاون للحظة فى الحفاظ على سيادتها وأمنها القومى، فى ظل ظروف وأوضاع متزايدة المخاطر والتهديدات، مستعينة فى ذلك بالله العظيم، وبإرادة شعبها وعزيمته.

وشدد "عبد العال" فى تصريحات لـ"الخليج 365" علي أن الحزب دائم الانعقاد لبحث الاعتداءات اليومية للحرب الإسرائيلية الوحشية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مؤكدا على الأهمية القصوى للعمل من أجل حماية الشعب الفلسطينى، مع أولوية ضمان تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية وإيصالها إلى مستحقيها من أبناء قطاع غزة.

وأضاف أن الدولة المصرية تصطف شعبا وقيادة في مسار دعم القضية الفلسطينية ورفض تصفيتها بمخطط التهجير القسري، قائلا: "شعب مصر توحده القضايا الوطنية وتظهر قوته تجاه القضايا التي تحتاج إلى حزم وتحديدا المخاطر الناتجة عن العدو أو الخصم".

وتابع: "إننا أمام تحول تاريخي من الممكن أن تكون غزة البؤرة التي من خلالها يتم تقسيم المنطقة، وتقسيم الشام، والمستهدف الأكبر هو إضعاف مصر، إلا أن الشعب المصري عند حدوث أزمة توحد ورفض فكرة تهجير الفلسطينيين إلى مصر واصطف حول القيادة السياسية".