شكرا لقرائتكم خبر عن "اتصالات النواب": تنسيق بين مصر وفلسطين لتقوية شبكات المحمول فى رفح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات يعمل حاليا بالتنسيق مع شركات خدمات الاتصالات لتقوية بث شبكات الاتصالات بالقرب من معبر رفح .

وأضاف " بدوي " فى تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين عقب انتهاء اجتماع اللجنة البرلمانية اليوم إنه يتم حاليا التنسيق بين الجانبين الفلسطينى والمصري لمراجعة حالة البنية التحية لشبكات المحمول والتليفون الأرضى بالقرب من معبر رفح .

ولفت النائب أحمد بدوي إلي الجهود الحثيثة التي تجري على أرض الواقع لمتابعة الموقف عن كثب لاستعادة شبكات المحمول عملها بالقرب من معبر رفح، قائلا: " لو استدعى الأمر سيتم تحريك سيارات متنقلة تشمل محطات تقوية لتغطية مسافات كبيرة من معبر رفح .

ونوه أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلي إنه بيتم حاليا تقوية المحطات حاليا بالقرب من معبر رفح، و أن مصر تبذل دورا كبيرا لدعم أهالينا فى قطاع غزة، مشيرا إلي أن هذة الجهود تأتي في إطار الجهود المصرية لتقديم خدمات المحمول والانترنت بعموم رفح، ولراغبي استخدام هذة الشبكات .