شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصناعة لـ"النواب": "إحنا مش تجار أراضى.. وهدفنا التنمية الصناعية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة إنه في 2014 بلغت قيمة الصادرات 2 مليار دولار، ووصل في 2022 إلي 35.8 مليار دولار.

وأضاف سمير خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب اليوم الأحد، أن 54%؜ من هيكل واردتنا مستلزمات صناعية، موضحا أن الدولة أتاحت 43.5 مليون متر، وأصبح لدينا 147 منطقة صناعية في 2022 بدلا من 121 منطقة صناعية في 2021.

وتابع : "الحكومة مش تجار أراضي، ومش دورنا نبيع أرض، لكن دورنا الرئيسي التنمية الصناعية".