شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصناعة لـ"النواب": "إحنا مش تجار أراضى.. وهدفنا التنمية الصناعية" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قال المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة إنه في 2014 بلغت قيمة الصادرات 2 مليار دولار، ووصل في 2022 إلي 35.8 مليار دولار.
وأضاف سمير خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب اليوم الأحد، أن 54% من هيكل واردتنا مستلزمات صناعية، موضحا أن الدولة أتاحت 43.5 مليون متر، وأصبح لدينا 147 منطقة صناعية في 2022 بدلا من 121 منطقة صناعية في 2021.
وتابع : "الحكومة مش تجار أراضي، ومش دورنا نبيع أرض، لكن دورنا الرئيسي التنمية الصناعية".
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