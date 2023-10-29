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وزير الصناعة لـ"النواب": "إحنا مش تجار أراضى.. وهدفنا التنمية الصناعية"

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القاهرة - سامية سيد - قال المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة إنه في 2014 بلغت قيمة الصادرات 2 مليار دولار، ووصل في 2022 إلي 35.8 مليار دولار.

 

وأضاف سمير خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب اليوم الأحد، أن 54%؜ من هيكل واردتنا مستلزمات صناعية، موضحا أن الدولة أتاحت 43.5 مليون متر، وأصبح لدينا 147 منطقة صناعية في 2022 بدلا من 121 منطقة صناعية في 2021.

 

وتابع : "الحكومة مش تجار أراضي، ومش دورنا نبيع أرض، لكن دورنا الرئيسي التنمية الصناعية".

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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