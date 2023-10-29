شكرا لقرائتكم خبر عن اقتصادية النواب: مصر دولة آمنة بقيادتها وجيشها وقادرة على حماية أمنها القومى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصف الدكتور محمد عبد الحميد، كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال المعرض الدولي السنوي للصناعة فى نسخته الثانية، بالتاريخية والحاسمة، والتي تضمنت العديد من الرسائل قوية للشعب المصري خاصة والعالم عامة بأن الأمن القومي المصري خط أحمر، وأن الجيش المصري قادر على حماية الدولة المصرية.

وقال " عبد الحميد " إن كلمة الرئيس السيسى لم تلق ارتياحاً كبيراً وواسع النطاق من المصريين بجميع انتماءاتهم واتجاهاتهم السياسية والشعبية والحزبية فقط ولكن طمأنت كل المصريين بأن الدولة المصرية قيادة وجيشاً آمنة وقادرة على حماية الأمن القومى والأمن والاستقرار لمصر وشعبها بل لديها رؤية واضحة للعمل على تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، مؤكداً أن كلمة الرئيس السيسي اتسمت بالمصارحة والمكاشفة والوضوح والحسم كعادته.

وأشاد بجهود الرئيس السيسى إقليمياً وعربياً ودولياً من أجل تحقيق التهدئة والتخفيف عن أهل غزة من خلال التحرك والضغط على المجتمع الدولي للضغط على الاحتلال الإسرائيلي بوقف العنف علاوة على تقديم كافة المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية وكافة الاحتياجات اللازمة للفلسطينيين في قطاع غزة خاصة بعد انقطاع كافة الخدمات عنهم.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى أكد أن مصر حريصة على أن تلعب دورًا إيجابيًا فى القضية الفلسطينية، وأن مصر حريصة على لعب دور إيجابي فى إطار أن فهم الاستقرار مهم جدًا للمنطقة وللدولة.

جاء ذلك خلال مداخلة للرئيس السيسى، أمس السبت، بافتتاح الملتقى والمعرض الدولي للصناعة.

وأعرب الرئيس السيسى عن ترحيبه بموافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة على مشروع القرار العربي لوقف النار فى غزة، بأغلبية الدول الأعضاء، قائلًا:" نحن بحاجة لأن نسجل بتقدير القرار الذي صدر من الجمعية العامة أمس بضرورة وقف إطلاق النار وعقد هدنة".