افادت قناة "الجزيرة" بان عناصر من القسام نفذوا عملية إنزال خلف خطوط تمركز الجيش الإسرائيلي قرب معبر إيريز. ولفتت "الجزيرة" الى ان عناصر من القسام اشتبكوا مع القوات الإسرائيلية داخل السياج الفاصل قرب موقع إيريز العسكري. بالمقابل، تحدثت إذاعة الجيش الاسرائيلي عن سقوط قذائف هاون استهدفت تجمعاً للقوات الإسرائيلية قرب "ايرز".

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