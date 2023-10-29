البيت الأبيض: من غير المقبول تماما ممارسة العنف من المستوطنين ضد الأبرياء في الضفة الغربية

اكد المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان بانه "من غير المقبول تماما ممارسة العنف من المستوطنين ضد الأبرياء في الضفة الغربية".

ولفت سوليفان في تصريح له، الى ان "أميركا تعتقد أن رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتانياهو مسؤول عن كبح جماح المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية".