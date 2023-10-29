شدد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال اتصال هاتفي "على أهمية إيصال دعم إنساني عاجل إلى غزة"، وفق ما أعلنت الحكومة البريطانية.
كما أعرب الزعيمان عن قلقهما بشأن "خطر تصعيد في المنطقة"، واتفقا على ضرورة "عدم إغفال مستقبل المنطقة على الأمد الطويل، ولا سيما الحاجة إلى حل الدولتين"، بحسب المتحدث باسم داونينغ ستريت.
وأضاف "عبر الزعيمان عن قلقهما المشترك إزاء خطر التصعيد في المنطقة الأوسع، ولاسيما في الضفة الغربية".
كانت هذه تفاصيل خبر سوناك وماكرون يشددان على ضرورة إدخال "دعم إنساني عاجل" إلى غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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