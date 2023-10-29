سوناك وماكرون يشددان على ضرورة إدخال "دعم إنساني عاجل" إلى غزة

شدد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال اتصال هاتفي "على أهمية إيصال دعم إنساني عاجل إلى غزة"، وفق ما أعلنت الحكومة البريطانية.

كما أعرب الزعيمان عن قلقهما بشأن "خطر تصعيد في المنطقة"، واتفقا على ضرورة "عدم إغفال مستقبل المنطقة على الأمد الطويل، ولا سيما الحاجة إلى حل الدولتين"، بحسب المتحدث باسم داونينغ ستريت.

وأضاف "عبر الزعيمان عن قلقهما المشترك إزاء خطر التصعيد في المنطقة الأوسع، ولاسيما في الضفة الغربية".