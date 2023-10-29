الجيش الإسرائيلي استهدف عدد من مسلحي القسام داخل منطقة إيرز بعد خروجهم من نفق في محيطها

ذكرت وسائل اعلام اسرائيلية بان الجيش الإسرائيلي بانه استهدف عدد من مسلحي القسام داخل منطقة إيرز بعد خروجهم من نفق في محيطها.

بالمقابل، اعلنت كتائب القسام بانها تدك موقع إيرز الصهيوني بقذائف الهاون والصواريخ لقطع النجدات عن الآليات المشتعلة التي تم استهدافها في محيط الموقع.

ولفتت كتائب القسام الى انها تواصل دك الآليات الصهيونية المتوغلة شمال غربي غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

واشارت الإذاعة الإسرائيلية الى ان القتال مستمر بين المسلحين الفلسطينيين وقوات الجيش عند منطقة إيرز.

وذكرت المعلومات بان عناصر من القسام اشتبكوا مع القوات الإسرائيلية داخل السياج الفاصل قرب موقع إيرز العسكري.