اكد وزير الخارجية الإيراني حسين امير عبداللهيان الى ان طهران لا تريد اتساع رقعة الحرب، مؤكدا بان المزاعم عن صلة طهران بهجوم حماس على إسرائيل لا أساس لها.

كانت هذه تفاصيل خبر وزير خارجية إيران: لا نريد اتساع رقعة الحرب والمزاعم عن صلة طهران بهجوم حماس لا أساس لها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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