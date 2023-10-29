اخبار العالم

وزير خارجية إيران: لا نريد اتساع رقعة الحرب والمزاعم عن صلة طهران بهجوم حماس لا أساس لها

0 نشر
0 تبليغ

اكد وزير الخارجية الإيراني حسين امير عبداللهيان الى ان طهران لا تريد اتساع رقعة الحرب، مؤكدا بان المزاعم عن صلة طهران بهجوم حماس على إسرائيل لا أساس لها.

كانت هذه تفاصيل خبر وزير خارجية إيران: لا نريد اتساع رقعة الحرب والمزاعم عن صلة طهران بهجوم حماس لا أساس لها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا