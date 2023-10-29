يشهد طريق شتورة-ضهر البيدر أزمة سير خانقة بسبب اجراءات يقوم بها الجيش اللبناني على حاجز النملية. وقد امتدت السيارات على طول الطريق من المريجات الى ضهر البيدر في مشهد غير مسبوق، خصوصا ان نهار الاحد يشهد اساسا ازدحام سيارات من البقاع نحو بيروت.

كانت هذه تفاصيل خبر ازمة سير خانقة على ضهر البيدر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.