المجلس الشيعي: جملة من الافتراءات والأكاذيب التي تناولت المجلس لا تمت الى الحقيقة بصلة

اعلن المكتب الإعلامي في المجلس الإسلامي الشيعي الاعلى في بيان، الى انه "اوردت بعض مواقع التواصل الاجتماعي جملة من الافتراءات والأكاذيب التي تناولت المجلس الإسلامي الشيعي الاعلى ونائب رئيسه سماحة العلامة الشيخ علي الخطيب، لا تمت الى الحقيقة بصلة، والمجلس سيتخذ الاجراءات اللازمة مع الجهات الامنية والادعاء امام القضاء المختص لكشف المرتكبين ومعاقبتهم".

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