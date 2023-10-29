شكرا لقرائتكم خبر عن في خضم التصعيد مع إسرائيل.. زيارة مرتقبة لوزير الجيوش الفرنسية إلى لبنان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باريس- أ.ف.ب

يتوجه وزير الجيوش الفرنسية سيباستيان لوكورنو الأسبوع المقبل إلى لبنان، حيث سيزور قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب البلاد، حسبما أعلن مكتبه، الأحد.

وأفاد مكتب لوكورنو بأنّ الزيارة تبدأ، الأربعاء وتستمر حتى الجمعة، وتهدف إلى «إعادة تأكيد تمسكنا باستقرار لبنان»، في أوج النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين، موضحاً أنّ الوزير الفرنسي سيلتقي قادة لبنانيين بينهم رئيس الوزراء نجيب ميقاتي.

وصباح الخميس، سيزور لوكورنو قوة الأمم المتحدة الموقتة «يونيفيل» المتمركزة في جنوب لبنان منذ العام 1978. وتضم «اليونيفيل» أكثر من 10 آلاف جندي، بينهم نحو 700 جندي فرنسي.

ويخشى المجتمع الدولي من اتساع نطاق النزاع إقليمياً إذ يتصاعد التوتر عند الحدود الجنوبية للبنان مع إسرائيل، حيث تَحدث عمليات قصف وإطلاق نار يومية بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله اللبناني.

وخلفت هذه الاشتباكات المسلحة 58 قتيلاً على الأقل في الجانب اللبناني.

في إسرائيل، أعلن الجيش مقتل أربعة أشخاص. ونزح نحو 29 ألف شخص في لبنان جراء التصعيد العسكري بين حزب الله وإسرائيل في المنطقة الحدودية، وفق ما أفادت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، الجمعة.

وأعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان، السبت، أن مقرها العام أصيب بقذيفة، تعمل على التحقق من مصدرها، مشيرةً إلى وقوع بعض الأضرار من دون إصابات.

وسيكرّم لوكورنو في بيروت، الجمعة، ضحايا هجوم دراكار الذي أودى بـ 58 جندياً فرنسياً في العام 1983.