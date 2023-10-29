اخبار العالم

واشنطن تدعو إلى كبح جماح المستوطنين في الضفة الغربية

0 نشر
دار الخليج 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تدعو إلى كبح جماح المستوطنين في الضفة الغربية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن- أ.ف.ب، رويترز
حثّت الولايات المتحدة، الأحد، إسرائيل على «التمييز» في عملياتها العسكرية بين حماس والمدنيين الفلسطينيين، في وقت يكثف الجيش الإسرائيلي قصفه وعملياته البرية في قطاع غزة، كما دعت إلى «كبح جماح» عنف المستوطنين المتطرفين ضد الأبرياء في الضفة الغربية.
وصرح مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي جايك سوليفان لشبكة «سي إن إن»: ما نعتقده هو أنه في كل ساعة وكل يوم من هذه العملية العسكرية، يجب على الحكومة الإسرائيلية أن تتخذ كل التدابير الممكنة المتوفرة لديها للتمييز بين حماس والمدنيين».
ودعا سوليفان، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى «كبح جماح» عنف المستوطنين المتطرفين ضد الأبرياء في الضفة الغربية.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا