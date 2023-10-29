شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا وفرنسا تؤكدان أهمية إدخال المساعدات إلى غزة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لندن- رويترز

ذكرت الحكومة البريطانية، أن رئيس الوزراء ريشي سوناك والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عبرا في مكالمة هاتفية، الأحد، عن قلقهما فيما يتعلق بإدخال المساعدات إلى قطاع غزة.

وقال متحدث باسم سوناك في بيان: «شدد الزعيمان على أهمية إيصال الدعم الإنساني العاجل إلى غزة. واتفقا على العمل معاً في الجهود الرامية إلى إيصال الغذاء والوقود والمياه والأدوية الضرورية لمن يحتاجون إليها وإخراج الرعايا الأجانب».

وأضاف: «عبر الزعيمان عن قلقهما المشترك إزاء خطر التصعيد في المنطقة الأوسع، ولاسيما في الضفة الغربية».