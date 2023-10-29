تركيا تحتفل بالذكرى الـ100 لتأسيس الجمهورية

ابوظبي - سيف اليزيد - تحتفي تركيا، اليوم الأحد، بمرور 100 عام على تأسيس الجمهورية من قبل مصطفى كمال أتاتورك للجمهورية، من خلال إقامة احتفالات في أنحاء البلاد.

وافتتح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاحتفالات صباح الأحد، بوضعه إكليلاً من الزهور عند ضريح مصطفى كمال أتاتورك «أبي الأتراك» في العاصمة أنقرة.

وأعلن أردوغان بهذه المناسبة: «جمهوريتنا بأمان وفي أيدٍ أمينة أكثر من أي وقت مضى. ارقد بسلام».

يتضمن برنامج الاحتفالات، الذي كشف عنه قبل أسبوع فقط من الذكرى، عرض ألعاب نارية وعرضاً بحرياً على البوسفور وطلعات مسيّرات في سماء مدينة إسطنبول، وإضاءة معالم تاريخية مثل مسجد «آيا صوفيا» وموقع «إفسوس» الإغريقي والتشكيلات الصخرية في «كابادوكيا».



ورفع السكان الأعلام الوطنية فوق سياراتهم وعلى واجهات المتاجر وأمام المباني العامة والخاصة، حيث تختلط الأعلام الحمراء بصور أتاتورك.

وسيجري عرضان عسكريان أمام الجمعية الوطنية في العاصمة وفي إسطنبول، يليهما عرض بحري على البوسفور. ويلقي أردوغان كلمة في الساعة 19,23، في توقيت يذكر بسنة تأسيس الجمهورية عام 1923، قبل عروض ألعاب نارية وطلعات مسيّرات.