شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة: مصر ملتزمة بتفعيل اتفاق بازل للتخلص من النفايات الخطرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب طلعت السويدي، خلال إجتماعها اليوم الأحد، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 286 لسنة 2023 بشأن الموافقة علي الاتفاق الإطاري بين جمهورية مصر العربية وأمانة اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص الآمن منها بشأن المركز الإقليمي للتدريب ونقل التكنولوجيا للدول العربية التابع لاتفاقيه بازل.

من جانبه، قال عادل عادل شافعي محمد مستشار بجهاز مخالفات البيئة التابع لوزارة البيئة، إن بازل اتفاق دولي بيئي صدقت عليه مصر 1992، وكذا صدقت على اتفاق بحظر تصدير المخلفات وإنشاء مركز اقليمي

خارج الحدود في إطار اتفاقية بازل.

وأضاف "شافعي" أن هدف الاتفاق تقليل نقل المخلفات بحدود الدول ومعالجة المخلفات التي تتولد من أنشطة طبيعية صناعية وزراعية ولا تشمل النفايات النووية، مشيرا إلي أنه بمقتضى الاتفاق تم إنشاء مركز إقليمي للتدريب ونقل التكنولوجيا وهو مركز شبه إقليمي لمناقشة المخططات الاستراتيجية لتطبيق الاتفاقية وأن هناك مؤتمر الأطراف حول الاتفاقية يتم كل 3 سنوات.

من جانبه أكد طلعت السويدي رئيس لجنة الطاقة والبيئة أن النفايات الخطرة كانت تلقى من بلاد في مياه بلاد أخرى وكانت تلقى في البحر من هنا جاءت أهمية اتفاق بازل بقيام كل دولة لمعالجة تلك المخلفات وحظر تداولها عبر الحدود