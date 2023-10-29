شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: مصر لم تدخر جهدا لتوصيل المساعدات الإنسانية لأهالى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب معتز محمود وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن مصر لم تدخر جهد في سبيل توصيل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، حيث خاضت القيادة السياسية المصرية جهوداً دولية ودبلوماسية واسعة من أجل الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لمرور شاحنات الإغاثة، عبر معبر رفح، وتسلميها على هيئة الهلال الأحمر الفلسطينية، مؤكدا أن في آخر إحصائية تم الإعلان عنها بوسائل الإعلام كشفت أن عدد الشاحنات العابرة إلى غزة منذ مرور أول شاحنة قد تجاوز 80 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية التي تنوعت بين أدوية وطعام ومياه وغيرها لتخفيف الكارثة الإنسانية التي يعيشها الشعب الفلسطيني.

وأوضح وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال تصريحات خاصة، أن مطار العريش أصبح بمثابة مركز لاستقبال كافة المساعدات الإنسانية وإرسالها إلى غزة، فقد استقبلت مصر خلال الأيام الماضية الكثير من طائرات الإغاثة المحملة بالمواد الغذائية والطبية، مؤكدا أن القضية الفلسطينية تمثل لدى مصر قضية مصيرية لم تتخلى عنها يوماً ما، عبر كل المحن التاريخية التي مرت بالشعب الفلسطيني جراء الانتهاكات التي تمارسها سلطة الاحتلال في اختراق واضح لكافة المواثيق والمعاهدات الإنسانية.